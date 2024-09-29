اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا تشيد بجهود السلطات التونسية بتوقيف 19 من مهربى المهاجرين

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 ص
إيطاليا تشيد بجهود السلطات التونسية بتوقيف 19 من مهربى المهاجرين مهاجرين- أرشيفية
أ ش أ

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أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بتوقيف 19 من مهربي المهاجرين غير الشرعيين من قبل السلطات التونسية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية السبت أنه تم تدمير 5 قوارب والاستيلاء على 9 آخرين بالإضافة إلى 5 قوارب مطاطية و18 محركا وسيارات وأموال وهواتف محمولة.

وكانت إيطاليا سلمت مؤخرا ثلاثة زوارق دورية إلى السلطات التونسية للمساهمة في تعزيز أنشطة الإنقاذ البحري وإجراءات مكافحة تهريب البشر.


وأشارت إلى أن يأتي في إطار التعاون الذي أطلقته الحكومة الإيطالية مع تونس في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.







إيطاليا

تونس

مهاجرين غير شرعيين

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