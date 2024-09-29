أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تتيح اشتراكات بأسعار رمزية للطلاب

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حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة
أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة
السكة الحديد تتيح اشتراكات بأسعار رمزية بمختلف الخطوط للطلاب
وزارة الصحة تكشف البرتوكول العلاجى للنزلات المعوية.. تفاصيل
5 معلومات عن الواجب المنزلى لطلاب صفوف النقل.. تفاصيل
وزير التعليم العالى يتفقد جامعة حلوان الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة
محافظ القاهرة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم
وزير الصحة الأسبق: نهدف لتوفير الدواء لجميع المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة
وزير الرى: نجاح موسم أقصى الاحتياجات للعام الحالى بسبب مجهودات الوزارة
وكيل الأزهر: نحزن ونتألم لما يجري من وحشية وبربرية في فلسطين ولبنان
انطلاق العام الجامعى 2025.. توافد الطلاب على جامعة القاهرة "صور"
وزارة التعليم تعلن إطلاق مسابقة لطلاب المرحلة الثانوية داخل مكتبات المدارس
وزارة التعليم: امتحان الشهر الأول بالعام الجديد لصفوف النقل نهاية أكتوبر
وزير الصحة: حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 300 مليار جنيه سنويا
رئيس هيئة الدواء: وفرنا الأدوية بنسبة 85% وسنصل لـ100% الأسابيع المقبلة
رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل: مصر تمتلك فرصا لتصدير الدواء للقارة الأفريقية
رئيس هيئة الشراء الموحد: أوروبا استوردت المستلزمات الطبية من مصر أثناء كورونا
غدا طقس حار بأغلب الأنحاء نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة
رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب النقل بالعام الدراسي الجديد
هيئة الدواء: نتبنى مشروع التتبع الدوائى لإغلاق الباب أمام الغش التجارى
وزارة العمل فى 7 أيام.. إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج
وزارة التضامن تستعرض آليات التعريف بمنظومة الرعاية البديلة وكفالة الأطفال بأسوان
وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس جامعة حلوان فى أول أيام الدراسة.. تقاصيل
حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة
رئيس التخطيط بمشروع مشتقات البلازما: اعتماد 8 مراكز لمشتقات البلازما دوليا
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يفتتحان معرض مبادرة صنع فى جامعة حلوان
وزير التعليم: خطوات ملموسة خلال المرحلة القادمة لتحسين أوضاع المعلمين
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعاملين بعد سقوطهما من أعلى سقالة
وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة يجب اتباعها عند الخدش من حيوان مصاب بالسعار
مؤتمر الأهرام يصدر عددا من التوصيات.. أهمها توفير الدواء للمواطن المصري
غلق تجريبى جزئى بالطريق الدائرى الجنوبى أسفل محور عمرو بن العاص بالطالبية.. صور
رئيس جامعة الأزهر للطلاب: الحضور أقل من 75% يحرمكم من دخول الامتحان
أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات فى الفرق والجماعات
هيئة الدواء: توفير جميع الأدوية للمواطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة
ما حكم تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها؟.. دار الإفتاء تجيب
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