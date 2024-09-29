أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تتيح اشتراكات بأسعار رمزية للطلاب

كتب سيد الخلفاوى

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حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة

أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

السكة الحديد تتيح اشتراكات بأسعار رمزية بمختلف الخطوط للطلاب

وزارة الصحة تكشف البرتوكول العلاجى للنزلات المعوية.. تفاصيل