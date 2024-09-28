اليوم السابع
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وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 28 سبتمبر 2024 06:59 م
وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدوا مدينة العدالة
كتب إبراهيم قاسم

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في إطار المتابعة المستمرة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وبحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة..

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستمع وزير العدل والحاضرون أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم كافة الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.

أثناء تفقد مدينة العدالة
أثناء تفقد مدينة العدالة

 

الوزير والوفد المرافق
الوزير والوفد المرافق

 

خلال الزيارة
خلال الزيارة

 

شرح لمخطط المدينة
شرح لمخطط المدينة

 

مدينة العدالة الجديدة
مدينة العدالة الجديدة

 

مدينة العدالة
مدينة العدالة

 

وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 


 







مدينة العدالة

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وزير العدل




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