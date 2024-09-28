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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتانى تطورات القضايا العربية والأفريقية

السبت، 28 سبتمبر 2024 06:59 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتانى تطورات القضايا العربية والأفريقية بدر عبد العاطى ونظيره الموريتانى
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مبدياً التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين في أقرب وقت، وأشاد بالتنسيق المتبادل بين الجانبين حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أهمية الاستفادة من القدات المتوافرة لدى البلدين وإمكانات وخبرات الشركات المصرية المتراكمة في مجالات مشروعات البنية التحتية، والتي تؤهلها للقيام بالمشروعات التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من علاقات أخوية وتاريخية.

 







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