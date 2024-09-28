وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية

كتب أحمد جمعة

في إطار اللقاءات المكثفة والدورية لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الوزير اليوم السبت مع "عباس عراقجى" وزير خارجية إيران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة السيد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في شهر يوليو 2024.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات اهتمام مشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.