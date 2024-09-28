اليوم السابع
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وزير الخارجية: منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق ونحاول تعزيز كل سبل الدعم

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:00 م
وزير الخارجية: منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق ونحاول تعزيز كل سبل الدعم وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق، ونحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير. 

وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي، وكل ما تقوم به إسرائيل مخز للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات لإنهاء هذا العدوان. 

وتابع وزير الخارجية، أن ما قامت به إسرائيل انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والأعراف الدولية. 

 

 

 







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