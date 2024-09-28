وزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائية

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل في مجلس الأمن، ولا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية، ولن تحقق العدالة الاقتصادية دون دفع عجلة التنمية في أفريقيا.

وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية، ومصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية.

واستطرد خلال خطاب له في الأمم المتحدة: «بعد 13 عامًا من التفاوض دون جدوى واستمرار الإجراءات الأحادية الإثيوبية، انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023، وستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها، وأننا سعينا إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل بينما أصرت إثيوبيا لفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي".