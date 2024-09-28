اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اللبنانى يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:30 م
وزير الإعلام اللبنانى يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات زياد ماكارى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الإعلام اللبنانى زياد ماكارى، على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات التى تمر بها البلاد، جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على ضاحية بيروت الجنوبية.


وأضاف مكاري، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع دقيق جدا بالبلاد، والدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء، كما أننا ننسق مع الأجهزة الأمنية بالأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين.


وتابع: "إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا؛ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلى على البلاد".


وتطرق إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ذهب للأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، ولكن صدر القرار باغتيال حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة"..على حد قوله، مضيفا: "ونحن نعرف جيدا من يريد وقف إطلاق النار ومن لا يريد".







حسن نصر الله

اغتيال حسن نصر الله

مقتل حسن نصر الله

حزب الله

استشهاد حسن نصر الله

لبنان

الحرب فى لبنان

إسرائيل

قوات الاحتلال

حقيقة اغتيال حسن نصر الله

الاحتلال

جنوب لبنان

من هو حسن نصر الله

اغتيال رئيس حزب الله

اليوم السابع بلس

فاطمة ياسين زوجة حسن نصر الله

أولاد حسن نصر الله

حسن نصر الله اليوم

منزل السيد حسن نصر الله

إسرائيل تغتال نصرالله

حرب غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة