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نقل المرشد الإيرانى إلى "مكان آمن" عقب إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله

السبت، 28 سبتمبر 2024 01:26 م
نقل المرشد الإيرانى إلى "مكان آمن" عقب إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله خامنئى
إيمان حنا

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أشارت مصادر إلى نقل المرشد الإيراني آية الله على خامنئى إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بعد ساعات من إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفق سكاى نيوز نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر إن إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد "الخطوة التالية" بعد مقتل نصر الله، وفق"سكاى نيوز".

وقال المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، إن كل قوي المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه متابعا: "وليعلم الإسرائيليون أنهم أقل شأنا من أن يسببوا ضررا كبيرا لحزب الله فى لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله، علي كركي.







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