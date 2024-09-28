مصر وأوزبكستان تعززان العلاقات الاقتصادية وتدرسان تأسيس غرفة تجارية مشتركة

كتبت : رباب فتحى

كشف موقع "كون-أوزبكستان" أن مصر وأوزبكستان تسعيان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية بإنشاء غرفة تجارية مشتركة، بهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين. وقد نوقشت المبادرة خلال اجتماع عقد فى طشقند بين دافرون فاكوبوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، وأحمد شاهين، النائب الأول لوزير الخارجية وأميرة فهمي، سفيرة مصر لدى أوزبكستان.

وركزت المناقشات على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي. واستكشف الجانبان فرص المشاريع المشتركة لتعزيز إمكانات التصدير المتبادلة.

وكان إنشاء غرفة التجارة الأوزبكية المصرية أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تعمل كأداة حيوية في تعزيز وتسهيل الشراكات التجارية بين البلدين. وستساعد هذه الكيانات الجديدة في تبسيط الأنشطة التجارية وتوفير منصة لقادة الأعمال للتواصل.

وكجزء من التعاون الأوسع، من المقرر افتتاح مركز للتوزيع والتعاون الصناعي في بورسعيد. سيعمل المركز كمركز لتصدير البضائع من أوزبكستان إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، خلال صيف عام 2023، اتفقت غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان وجمعية رجال الأعمال المصريين على تشكيل مجلس أعمال لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي. وأعربت سلطات بورسعيد عن استعدادها لتهيئة الظروف المواتية للشركات الأوزبكية العاملة في المنطقة.