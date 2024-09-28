محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة الاستثمار لبحث طلبات المستثمرين

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة لبحث عدد من طلبات المستثمرين، والوقوف على آخر مستجدات طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

حضر الاجتماع كل من " الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وأعضاء اللجنة.



تناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومنها " المشروعات الانتاجية، والمحال التجارية أسفل الكورنيش الغربي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج، وموقع استراحة كبار الزوار "، واتخاذ الإجراءات العاجلة للانتهاء من طرح تلك الفرص.



وقد تم خلال الاجتماع عرض عدد من طلبات المستثمرين، وتمت الموافقة على عدد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الطلبات للدراسة، ومنها تخصيص قطع من الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، مشيرا إلى منح الأولوية في الطرح للمشروعات الاستثمارية الكبرى.