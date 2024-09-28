محافظ الدقهلية يستمع للطلاب لعدم وجود سرفيس ويوجه بالدفع بسيارات لنقلهم

الدقهلية شريف الديب

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أثناء جولته التفقدية اليوم بشوارع مدينة المنصورة، تجمع عدد كبير من طلاب الجامعة والمواطنين، ينتظرون سيارات السرفيس بشارع أحمد ماهر ، وقام بإجراء حديث مع الطلاب والمواطنين استمع خلاله الي المشاكل التي تواجههم بسبب عدم توافر سيارات السرفيس الخاصه بخطوط ( الترعه جديله - الترعه الدراسات ) ومنها وجود أعداد كبيره من طلاب الجامعه وقيام عدد من السائقين بتقسيم خطوط السير .

كان برفقته الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ .

وأمر اللواء مرزوق العميد حاتم طه مدير الإدارة العامه لمرور الدقهليه، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بسرعة الدفع بعدد كافي من سيارات السرفيس إلي محطة سرفيس تقاطع شارع أحمد ماهر مع الترعه ، ولم يغادر موقعه حتي وصل عدد كافي من سيارات السرفيس ونقل الطلاب والمواطنين.

كما أمر المحافظ بتكثيف التواجد المروري في هذه المحطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بتقسيم الخطوط من السائقين ، مما يؤدي الي عدم استطاعة المواطنين الوصول إلي منازلهم بسهوله بالإضافة إلي الأعباء الماليه الإضافية.

ووجه اللواء مرزوق لمدير المرور ومدير إدارة المواقف ببحث كافة المشاكل التي تواجه خطي الترعه جديله والدراسات وحلها سواء من خلال الدفع بسيارات إضافية الي هذه الخطوط أو زيادة تواجد العناصر المروريه بهذه الخطوط لمنع عملية التقسيم .

وعلي الهامش التقي محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها والعمل علي حلها .

وقام اللواء " مرزوق " بتفقد عدد من اماكن بيع الخضار وشدد علي ضرورة الاعلان عن الأسعار ووضع قائمة بالأسعار.