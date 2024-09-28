اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان خلال جولة مفاجئة ويطمئن على توافر الأدوية

السبت، 28 سبتمبر 2024 11:11 ص
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان خلال جولة مفاجئة ويطمئن على توافر الأدوية جانب من الجولة
أسيوط -هيثم البدرى

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تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط تفقد خلالها أقسام المستشفى والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم وتابع سير العمل، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط المستشفى والأقسام المختلفة بداخله ومنها قسم الإستقبال العام والطوارئ والعمليات ووحدة الكلى الصناعي التي تضم 38 جهاز غسيل كلوي، وتفقد أيضا صيدلية الطوارئ بالمستشفى واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

ووجه المحافظ خلال جولته بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكداً استمرار المحافظة في توفير كافة سبل الدعم لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى، مشيراً إلى استمراره في خدمة المواطنين والعمل من أجل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم بجميع القطاعات الخدمية.

وأجرى المحافظ حواراً مع بعض المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم، مؤكداً إنه يقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة.

وأكد أبوالنصر، أن الزيارات المفاجئة للمستشفيات هدفها متابعته سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورضاهم عن الخدمات الصحية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

 

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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان

 

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جولة محافظ أسيوط فى مستشفى الإيمان

 







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