محافظة الإسكندرية.. "باب الكراستة" أقدم ورش تشكيل المعادن "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعد منطقة باب الكراستة في اللبان محافظة الإسكندرية، من المناطق التي تتواجد بها الورش التاريخية لصناعة تشكيل المعادن بجميع أنواعها، ومنها ما يعود عمره إلي أكثر من 110 أعوام.

وعن بداية هذه المهنة قال محمود فؤاد، أنه تعلم المهنة من والده الذي كان يصنع الأدوات القديمة التراثية من النحاس وكذلك تشكيل جميع أنواع المعادن القديمة.

وأضاف محمود فؤاد لـ "اليوم السابع"، أن الماكينة التي يقوم بتجهيز الفور منذ أيام الإنجليز عمرها 110 سنة ومفيش أى صنايعى يعرف العمل لأن هناك مواصفات في التشغيل، مشيرا إلى أن الورش تقوم بصناعات تتميز بها على مستوى محافظة الإسكندرية ومنها: "صناعة أدوات المصافي للبحر وفلاتر المعدات وبكر الورق والصواني بجميع أنواعها من النحاس والألمونيوم".



المنتجات النحاسية في ورشة تشكيل معادن بالإسكندرية



ورش تشكيل معادن في الإسكندرية



ورشة تشكيل معادن بالإسكندرية







