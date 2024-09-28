"لو كارنيه الكلية ضاع".. اعرف إجراءات استخراج بدل فاقد

كتب – محمد صبحي

يتساءل كثيرٌ من طلاب الجامعات عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لكارنيه الكلية، ونكتب خلال السطور التالية خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد 2024/2025، الذى انطلق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات استخراج بدل فاقد لكارنيه الكلية.

1- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية.

2- توقيع المذكرة من مسئول شئون الطلاب الكلية.

3- سداد رسوم فقد الكارنيه إلكترونيًا، والتوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج كارنيه آخر.

وتشهد الجامعات حالة من الطوارئ، استعدادًا لانطلاق العام الجامعى الجديد، حيث سيتم تنظيم حفلات استقبال للطلاب المستجدين بالجامعات ويوم تعريفى بالكليات والجامعات ومهرجان للأنشطة الطلابية.

وينطلق العام الجامعى 2024/2025، السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.