للطلاب المستجدين.. اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه الكلية

كتب – محمد صبحي

يتساءل كثيرٌ من طلاب الجامعات المستجدين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج كارنيه الكلية المقيد بها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد 2024/2025، المقرر انطلاقه اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

ولاستخراج كارنيه الكلية، يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها مرفقًا به صور شخصية حديثة، وبالنسبة للطلاب المستجدين يقوم الطالب باستيفاء استمارة كارت المصروفات الخاصة به، والذى يتم متابعة سداده للمصروفات طوال مدة دراسته بالكلية مرفقًا بها صورة شخصية للطالب، ويتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب ويستخرج الكارنيه ويسلم للطالب.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024 /2025 ، لينطلق السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.