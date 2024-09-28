لبنان يعلن الحداد الرسمى 3 أيام وتنكيس الأعلام على استشهاد نصرالله

إيمان حنا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على الشهيد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

جاء في بيان الحداد: "على إثر استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي انضم إلى قافلة الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي والآثم على لبنان، يُعلن الحداد الرسمي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وفق بيان صادر عن حكومة لبنان.

تُنكس خلالها الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وتُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث الأليم".

وختم: "يكون يوم تشييع الشهيد الكبير يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة".

ومن ناحية أخرى، انطلقت منذ قليل مسيرة شعبية فى منطقة المصيطبة فى العاصمة اللبنانية بيروت، استنكارا لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ، وفق موقع لبنان 24.

وأصدرت حركة "أمل" بلبنان بياناً نعت فيه حسن نصر الله. وجاء في البيان:" "بمزيد من الرضى والإحتساب وتسليماً بمشيئة الله ورضوانه ننعى إلى جماهير أمتنا في لبنان والى الأحرار في العالمين العربي والإسلامي، رجلاً من الرجال الصادقين الذين لم يخشوا في الله لومة لائم ،دفاعاً عن الحق والعدالة والحرية والتحرير للأرض والإنسان في لبنان وفلسطين، وعن المعذبين في الارض والمحرومين من أرضهم وفي أرضهم ، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله" .