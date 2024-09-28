لافروف: منتهكو قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان يجب أن يواجهوا إجراءات صارمة

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد التزامات إسرائيل وحزب الله بوقف التصعيد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكيه.



وقال لافروف - حسب ما ذكرته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إننا ننطلق باستمرار للحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على التزامات إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلحة من جنوب لبنان وإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، والتزامات حزب الله".



وأضاف: "لقد صدر الأمر حرفيا اليوم بقصف بيروت"، داعيا الجانبين إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء ويهيئ الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية".



وتابع لافروف: "مجلس الأمن ليس مجرد منصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا.. إنه أيضا الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهي هيئة لديها عدد من الأدوات التي أثبتت جدواها عبر الزمن لتنفيذ قراراتها"، لافتا إلى أنه: "يجب اتخاذ إجراءات قاسية ضد منتهكي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي بدونها ستظل قراراتنا حبرا على ورق".



ووفقا للوزير، يحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى وضع مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فوق الحسابات السياسية الضيقة التي تخدم مصالح شخصية لشخصيات فردية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.