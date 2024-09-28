قافلة الأزهر الطبية تجري 45 عملية جراحية وتواصل خدماتها في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى المحافظة قد نجحت في إجراء 45 عملية جراحية في تخصصات متنوعة، من بينها الأنف والأذن والحنجرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها القافلة لأهالي المنطقة.

وأوضح الدكتور بدر أن القافلة التي استقرت في مستشفى نخل واصلت تقديم خدماتها لليوم الثالث على التوالي، مؤكدًا أن تلك العمليات تمثل جزءًا من التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين مجانًا.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي والمشرفة العامة على القوافل الطبية، إلى أن قافلة الأزهر واصلت خدماتها الطبية في منطقتي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء، ونجحت خلال اليومين الماضيين في إجراء 45 عملية جراحية متنوعة.

وأوضحت أن إجراء هذا النوع من العمليات كان في الماضي يتطلب تحويل الحالات إلى المستشفيات الكبرى في القاهرة، مما كان يزيد من أعباء المرضى وعائلاتهم. ومع ذلك، أصبح الآن بالإمكان إجراء هذه العمليات محليًا بفضل التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية المدربة، مما يوفر الوقت والجهد على المرضى ويخفف من أعباء السفر والتكاليف.

كما أعربت الدكتورة منى يوسف عن شكرها العميق لكل من ساهم في إنجاح عمل القافلة، وخاصة مدير مستشفى العريش العام، ورئيس الهيئة الطبية، والدكتور سامي أنور رئيس قسم العمليات، والدكتور وائل جودة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

من جانبه، أكد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، أن القوافل الطبية التابعة للأزهر الشريف تنطلق وفق خطة سنوية بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الفحوصات والعمليات الجراحية مجانًا للمواطنين الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الجهود في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المناطق النائية والمحرومة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.