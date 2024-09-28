اليوم السابع
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ضبط 1500 لتر سولار مدعم خلال حملات رقابية بالبحيرة

السبت، 28 سبتمبر 2024 05:40 م
ضبط 1500 لتر سولار مدعم خلال حملات رقابية بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر ، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1500لتر سولار داخل محطات وقود غير مرخصة  قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى  وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للاستهلاك الآدمي.

 







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