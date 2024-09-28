صحة الإسماعيلية تختتم البرنامج التدريبى لصيادلة بالمديرية والمستشفيات

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، البرنامج التدريبى للصيادلة الحكوميين والذى استهدف 60 صيدلى لمدة خمسة أيام لتطوير أداء الصيادلة بالمديرية والمستشفيات والوحدات الصحية والصيادلة الإكلينكيين ومنسقى اليقظة الدوائية بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية لتنمية مهاراتهم العلمية والفنية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الصيدلية وإدارة البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية وتطوير أداء الصيادلة الحكوميين وتعميم ممارسة الصيدلة الإكلينيكية وتفعيل البرنامج بمنشآت وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن دورتين الأولى تناولت "advanced quality" عن تطبيق معايير الجودة وتشمل جودة الأداء في المستشفيات من جميع فرق العمل وزيادة كفاءة العمليات الإدارية والطبية ومراجعة مستوى ونشر مفهوم الجودة بشكل مستمر ودراسة درجة رضاء المرضى ومرافقيهم والاستخدام الأمثل للموارد بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وتابعت، الدورة الثانية تناولت "pharmacovigilance" اليقظة الدوائية ويهدف إلى دراسة تفاعلات الأدوية وملاحظة الآثار الجانبية غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها وسوء استخدام الأدوية، والتحذير من حدوث مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية نتيجة لسوء الاستخدام.

حاضر بالبرنامج نُخبه من المدربين بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.