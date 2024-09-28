اليوم السابع
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رئيس محكمة استئناف القاهرة: الدولة تبذل جهودها للارتقاء بمنظومة العدالة

السبت، 28 سبتمبر 2024 04:59 م
رئيس محكمة استئناف القاهرة: الدولة تبذل جهودها للارتقاء بمنظومة العدالة المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتب إيهاب المهندس- كريم صبحى

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أقامت محكمة استئناف القاهرة اليوم، الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، للعام القضائي "2024/2025"، بمقر رئاسة المحكمة، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى.

واعتلى منصة الجمعية العمومية المستشار محمد نصر سيد رئيس المحكمة وبجانبه المستشار على الهوارى رئيس المكتب الفنى والمستشار محمد محمود عضو المكتب والمستشار أحمد البحراوي المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وشهدت الجمعية العمومية حضور كثيف من قضاة المحكمة وقد تناول المستشار رئيس المحكمة في كلمته تحية رئيس الجمهورية إلى قضاة المحكمة و الجهود المبذولة من جانب الدولة فى سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.

وأشار رئيس المحكمة خلال كلمته ما قامت به المحكمة من مجهودات في سبيل رفع مستوى قاعات المحاكم بكافة، المأموريات وزيادة أعداد الدوائر الجنائية هذا العام.

وفى نهاية الكلمة هنأ رئيس المحكمة جموع القضاة الحاضرة بالعام القضائي الجديد.

صرح بذلك المستشار احمد العنيبسي، عضو المكتب الفنى للإعلام والاتصال.

  

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المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة  
 
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الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف 
 
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الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، للعام القضائي "2024/2025"،







محكمة الاستئناف

الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

الاستئناف




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