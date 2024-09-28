رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الجدد بكليتى التمريض والتربية الرياضية

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكليتي التمريض والتربية الرياضية، رافقه الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة مروة راغب عميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته شارك رئيس الجامعة طلاب الكليتين تحية العلم، كما تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، والمدرجات، وعدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

واطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي، على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

ورحب "الجيزاوي"، بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم.















