حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 21 إلى 27 سبتمبر

كتب محمد أسعد

التقى شريف فتحى وزير السياحة مع ثلاثين سفيرا مصريا وقنصلا عاما قُبيل تولي مهامهم لتمثيل مصر بالخارج، حيث ثمن دورهم الفعال في ملفات السياحة والآثار بجانب أدوارهم السياسية، وكذلك للترويج للسياحة بمصر بما يساهم في إبراز جهود مصر لتطوير صناعة السياحة بها.

كما استعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة ومنها إبراز المقصد السياحي المصري ليكون المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وجذب مزيد من فرص الاستثمار السياحي لمصر، كما تحدث كذلك عن ملف التحول الرقمي والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على قيام الوزارة بإعداد ملف كامل عن كل دولة من دول العالم يتم توزيعها على السادة السفراء، ليتضمن كافة المعلومات السياحية والأثرية عن هذه الدول منها أعداد السائحين الوافدين منها وحجم الأعداد السياحية المستهدفة منها، وأهم البروتوكولات السياحية والأثرية بينها وبين مصر.

الوزير وسفير السويد بالقاهرة يبحثان الرؤى والأفكار لتعزيز أطر التعاون

التقى الوزير بسفير السويد بالقاهرة، لمناقشة الرؤى والأفكار لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ولدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السويد إلى مصر، والترويج السياحي للمقصد المصري بالسويد بتنظيم حملات ترويجية ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والمدونين بالسويد إلى مصر.

كما تطرق اللقاء لبحث آليات التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والتي من بينها إمكانية تنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة للآثار المصرية في السويد.

الوزير وسفير كمبوديا بالقاهرة يبحثان تطوير علاقات التعاون بين البلدين

التقى الوزير بسفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، لمناقشة سبل تطوير علاقات التعاون السياحي والأثري بين البلدين، حيث تم التأكيد على أوجه التعاون بين البلدين، وتشجيع الزيارات المتبادلة، وعقد لقاءات بين المسئولين بهما، وشركات السياحة ومنظمي الرحلات.

كما تم مناقشة إمكانية توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال السياحة والآثار بما يساهم في تنمية العلاقات السياحية والأثرية بين البلدين.

اجتماع الوزير مع إحدى الشركات العالمية في مجال البواخر السياحية

عقد الوزير، اجتماعاً مع شركة Chongqing Gaund Holding Group الصينية، إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالمياً والترويج لها، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث وعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة.

كما تم بحث تيسير رحلات طيران عارض (شارتر) من الصين إلى مصر وخاصة للمدن الشاطئية المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر للسائحين الصينيين الذين يرغبون في زيارة الشواطئ المصرية.

الوزير يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار

استقبل الوزير، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار في السعودية، حيث تم استعراض وبحث سبل زيادة فرص استثمارات المجموعة في مصر وخاصة الفندقية، وتعزيز أوجه التعاون المشتركة مع الأشقاء في السعودية ولا سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما استعرض الوزير أبرز تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.

الوزير يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس الوزير، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير منذ توليه مهام منصبه، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للأعمال الهندسية بالمتحف، وتم الإشارة إلى انتهاء كافة الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به، وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب.

كما تم الإحاطة بنتائج اجتماعات مجلس الوزراء بشأن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة، وعرض ومناقشة مستجدات تشغيل خدمات المتحف، مع الإحاطة بمستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل الخدمات.

الوزير يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة متحف الحضارة

ترأس الوزير، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ توليه مهام منصبه، حيث تم مناقشة آليات تعزيز مزيد من الترويج للمتحف وخاصة لقاعة المومياوات الملكية، ولجذب مزيد من الحركة السياحية له، كما تم مناقشة مقترح عمل باقات مجمعة للزيارة تضم زيارة المتحف وبعض المواقع الأخرى.

وقد تم استعراض موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به، وأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتراثية المختلفة والمعارض الأثرية المؤقتة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية.





الوزير يلتقي مسئولو مجموعة ETI لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

عقد الوزير، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ETI ومديرة إدارة المجموعة بألمانيا، لبحث تعزيز التعاون لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول شرق أوروبا وألمانيا والنمسا خلال الفترة القادمة، واستعراض حجم أعمال المجموعة في مصر، وما تقوم به من إقامة منشآت فندقية جديدة.

وقد أعرب مسئولو المجموعة عن رغبتهم لتوسيع حجم أعمالهم في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية التي يعملون بها خلال الموسم السياحي الشتوى القادم، مؤكدين على أهمية الترويج لمنتج السياحة الشاطئية بصورة أكبر ولاسيما بالسوق الألماني خلال هذه الفترة.





الوزير يشهد إطلاق شركة جديدة للتنمية السياحية لتطوير الخدمات ببعض نقاط مسار العائلة المقدسة

شهد الوزير، احتفالية إطلاق تأسيس شركة "المسار" للتنمية السياحية، والتي ستشارك في تطوير الخدمات ببعض نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أن منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعتبر واحداً من المنتجات الممميزة للمقصد السياحي المصري، وتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير هذا المنتج السياحي، وذلك بإعداد خطة عمل متكاملة لتطويرها.

وعلى هامش الفعالية، تم عرض فيلم وثائقي عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والنقاط التي تضمه وما تم من أعمال ترميم وتطوير في بعض النقاط ذات الأولوية.

مشاركة نائب الوزير في مؤتمر الإعلان عن قمة "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"

نيابة عن الوزير، شاركت نائب الوزير في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قمة "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" في دورتها 27 بأسوان نوفمبر القادم، وذلك تحت شعار " روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة".

وأشارت نائب الوزير، في كلمتها، إلى أن استراتيجية الوزارة تشجع على إقامة مثل هذه الأحداث، وذلك لمد جسور التعاون بين الدول والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الرؤى حول القضايا الهامة، كما أعلنت أن الوزارة وضعت القمة تحت رعايتها الأدبية.





نائب الوزير تشهد افتتاح الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

شهدت نائب الوزير، انطلاق حفل افتتاح الدورة 8 للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، والذي تُقام فعالياته تحت شعار "بكرة أحلى بينا"، في الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر الجاري.



وأشارت نائب الوزير لحرص الوزارة منذ إطلاق الملتقى في دورته الأولى على رعاية وتقديم سبل الدعم المختلفة له، ايماناً بدور الفنون كقوى ناعمة، كما شاركت في تكريم مجموعة من ذوي القدرات الخاصة والشخصيات المؤثرة في مجال العمل الإنساني.





مشاركة نائب الوزير في احتفالية عيد منتصف الخريف الصيني التقليدي

نيابة عن الوزير، شاركت نائب الوزير، في احتفالية الترويج الثقافي والسياحي التي تم تنظيمها بمناسبة الاحتفال بعيد منتصف الخريف الصيني التقليدي بعنوان "ليلة مدينة تشينغداو في منتصف الخريف".

وقد تم التأكيد عن التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها، كما شاركت نائب الوزير في تفقد معرض الصور الفوتغرافي الذي تم تنظيمه على هامش الحفل للترويج السياحي والثقافي لمدينة تشينغداو.

وخلال الحفل، تم عرض فيلم ترويجي قصير عن السياحة والثقافة بمدينة تشينغداو، وشهد الحفل عرض فنون مسرحية، وبعض العروض من الفنون الفلكلور الصيني.





مشاركة نائب الوزير في حفل افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28

نيابة عن الوزير، شاركت نائب الوزير في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته 28 بالشرقية، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وفي ضوء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتزامناً مع يوم السياحة العالمي.

وأشارت نائب الوزير، في كلمتها، إلى حرص الوزارة على رعاية وتقديم الدعم لهذا المهرجان والمشاركة في حضور فعالياته، وأوضحت أن المهرجان يفتح نافذة على التراث والثقافة المحلية، بما يتوافق وتنويع المنتج السياحي المصري.

الوزارة تُشرف على انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري

قامت نائب الوزير، بمتابعة سير وانتظام انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري لدورة 2024/ 2028، التي تُشرف عليها الوزارة، كما أكدت على أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين الوزارة ونادي السيارات والرحلات المصري وخاصة للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري.

وقد تم تشكيل لجنة من الوزارة، للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ومراجعة إجراءات الترشح وتسجيل الأسماء، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، وكذلك عملية الاقتراع، ثم فرز الأصوات وإعلان النتائج، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

معرض مؤقت عن روائع الفن الإسلامي بمتحف الحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، معرضاً أثرياً مؤقتاً بقاعة النسيج المصري، عن روائع الفن الإسلامي في إطار الفعاليات التي يقيمها المتحف طوال شهر سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

يضم المعرض يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف الأثرية والتي تعرض لأول مرة للجمهور لتروى روائع الفن الإسلامي من خلال عرض منسوجات من الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة من العصر العثماني ومشغولات معدنية وحشوات خشبية، ونماذج من فن الصناعات الخزفية والفخار.

يوم الهوية المصرية.. أمسية ثقافية فنية وحفلاً موسيقياً بمتحف الحضارة

تحت عنوان "يوم الهوية المصرية"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، أمسية ثقافية فنية وحفلاً موسيقياً للموسيقار هاني شنودة، ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف، مما يؤكد دوره كصرح ثقافي، ودوره في تنمية المجتمع بالورش والفعاليات التي يقدمها.

كما تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "دور المؤسسات في دعم ونشر الوعي حول الهوية المصرية"، ودار الحديث عن الهوية المصرية والإنتماء إلى المجتمع والمكان الجغرافي، مع إلقاء الضوء على الحضارة المصرية والتراث المصري، ودور القوى الناعمة في حماية الهوية المصرية.