اليوم السابع
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حزب الله: قصفنا مستوطنة كابرى بعدد من الصواريخ من طراز فادي 1

السبت، 28 سبتمبر 2024 09:04 ص
حزب الله: قصفنا مستوطنة كابرى بعدد من الصواريخ من طراز فادي 1 حزب الله
كتب محمد عبد العظيم

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قال حزب الله: قصفنا مستوطنة كابري بعدد من الصواريخ من طراز فادي 1؟، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويتعرض لبنان منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية واسعة النطاق، استهدفت مختلف المناطق والقرى والبلدات جنوبي البلاد وشرقها.







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