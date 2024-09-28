حزب الله: قصفنا مستوطنة كابرى بعدد من الصواريخ من طراز فادي 1

كتب محمد عبد العظيم

قال حزب الله: قصفنا مستوطنة كابري بعدد من الصواريخ من طراز فادي 1؟، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض لبنان منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية واسعة النطاق، استهدفت مختلف المناطق والقرى والبلدات جنوبي البلاد وشرقها.