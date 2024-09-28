جيش الاحتلال يعلن بدء حصار عسكري على جميع الأراضي اللبنانية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن بدء حصار عسكري على جميع الأراضي اللبنانية.

وأفادت القناة بأن الخارجية الأمريكية قالت: "على موظفي سفارتنا في بيروت غير الأساسيين مغادرة لبنان فورا بصحبة عائلاتهم".

وأفادت القناة بأن أكسيوس عن مسؤول أمريكي قالت إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من مهاجمتها.

نفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت"