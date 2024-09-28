جيش الاحتلال: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات الشمال والضفة الغربية

كتب محمد عبد العظيم

قال جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل والضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف جيش الاحتلال: "اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل والضفة الغربية.. وسقوط صاروخ أرض أرض في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل تم إطلاقه من لبنان".

وفى وقتٍ سابقٍ، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضربات جديدة على لبنان، وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت 21 غارة إسرائيلية.

ويتعرض لبنان منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية واسعة النطاق، استهدفت مختلف المناطق والقرى والبلدات جنوبي البلاد وشرقها.