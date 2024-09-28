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جيش الاحتلال: استدعاء 3 كتائب احتياط للقيام بمهام عملياتية فى الضفة الغربية

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:14 ص
جيش الاحتلال: استدعاء 3 كتائب احتياط للقيام بمهام عملياتية فى الضفة الغربية جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال جيش الاحتلال: استدعاء 3 كتائب احتياط للقيام بمهام عملياتية في الضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الفلسطينيين، حيث وصلوا إلى أكثر من 10 آلاف و900 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال في الضفة، التي تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.







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