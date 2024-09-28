تطورات بجنوب لبنان.. الاحتلال يشن غارات جوية وحزب الله يرد بعمليات نوعية

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من "مرجعيون" بجنوب لبنان، إن هناك تطورات متلاحقة في الجنوب إذ إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة في القطاع الشرقي، إضافة إلى الغارات التي شنها على قضاء النبطية وصور، وطالت الغارات شرق لبنان تحديداً في البقاع وبعلبك وصولا إلى بعلبك الهرمل الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأضاف سنجاب خلال رسالة على الهواء، أنه في مقابل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، نفذ حزب الله عملية استهدفت أحد المواقع العسكرية الإسرائيلي المتاخمة للحدود اللبنانية، وتشير المعلومات الأولية أن الموقع الإسرائيلي المستهدف هو الرادار العسكري، إلا أن حزب الله حتى الأن لم يصدر بياناً.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن العملية الأخيرة لحزب الله تأتي بعد 8 عمليات نوعية نفذها حزب الله من بينها 6 عمليات استهدفت مستعمرات إسرائيلية فيهم مستعمرات تستهدف لأول مرة، وكان هناك عملياتين تجاه مواقع عسكرية بينهم قاعدة ومطار رماد ديفيد الذي تم استهدافه بصواريخ شديدة الإنفجار منوهاً أن ذلك المطار تم استهدافه على مدار الأيام القليلة الماضية برشقات من صواريخ فادي 1 وفادي 2 إلا أن العملية الأخيرة تمت باستخدام صاروخ فادي 3 شديد الانفجار.