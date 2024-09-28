بدر عبد العاطى يبحث مع وزير خارجية النيجر تطورات الأوضاع فى غرب أفريقيا

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع بكاري ياو سانجارى وزير الخارجية والتعاون الدولى والنيجريين فى الخارج بدولة النيجر، اليوم السبت، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد وزير الخارجية والهجرة بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعرب عن التطلع لمواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأكد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودورية عقد مشاورات سياسية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تناول الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث أكد الوزير الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، وتناول محددات الموقف المصري التى ترتكز على احترام السيادة الكاملة لدول غرب أفريقيا وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية ودعم جهود الحكومات الوطنية في السيطرة على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.