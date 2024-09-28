المجلس القومى للسكان بشمال سيناء يواصل حملاته لتوثيق الأوراق الثبوتية للمواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

يواصل المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء، جهوده الحثيثة في مواجهة ظاهرة عدم امتلاك بعض الأفراد والأسر لأوراق ثبوتية في القرى المختلفة بالمحافظة.

وأعلنت نوال سالم مديرة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن المجلس قام بتسليم وثائق تصديق على زواج البادية لـ16 شخصًا من أبناء قرية نجع شيبانة في رفح، بحضور القيادات التنفيذية وشيوخ القبائل والعواقل ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في شمال سيناء.

وأضافت، أن فرع المجلس سبق أن نفذ حملة لاستخراج شهادات الميلاد للأطفال والسيدات وكبار السن في القرى المختلفة ضمن إطار الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في سيناء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق تلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق المواطنين القانونية والدستورية، لا سيما فيما يتعلق بالقيد والحصول على التعليم.

وأوضحت، أن حملات استخراج الأوراق الثبوتية التي ينظمها المجلس القومي للسكان بدأت منذ عام 2010 وتواصلت حتى اليوم، بتمويل من محافظة شمال سيناء وتحت رعاية المحافظ. وبيّنت أن هذه الحملات تُنسَّق مع مجالس المدن ورؤساء القرى وشيوخ القبائل لضمان الوصول إلى جميع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة. وأضافت أن المجلس يستقبل طلبات الأفراد والأسر التي لا تملك أوراقًا ثبوتية، وحال تجميع عدد كافٍ من الطلبات، تُرسل قافلة متكاملة إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل مديرية أمن شمال سيناء، ومصلحة الأحوال المدنية، ومحكمة العريش، والمأذون الشرعي.

وأكدت، أن هذه الحملات تستهدف المناطق النائية والقرى الواقعة خارج نطاق المدن، وبدأت في مناطق الشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية ووسط سيناء، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وتُسير الحملات أيضًا قوافل إلى أبناء سيناء الذين انتقلوا إلى محافظات أخرى.

وأضافت أن هناك العديد من الأسر التي تمكنت من حل مشاكلها بعد استخراج الأوراق الثبوتية، مثل أسرة مكونة من 11 فردًا لم يكن لديهم شهادات ميلاد، وأسرة أخرى مكونة من 8 أفراد لم يكن لديهم أوراق تثبت هويتهم، مما حرمهم من خدمات مثل التطعيم والتعليم.