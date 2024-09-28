اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية من العراق: الأمن يغلق طرقا بعد مظاهرات تندد باغتيال نصرالله

السبت، 28 سبتمبر 2024 10:34 م
القاهرة الإخبارية من العراق: الأمن يغلق طرقا بعد مظاهرات تندد باغتيال نصرالله الجسر المعلق ببغداد
كتب محمد شرقاوى

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أكدت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قام المواطنون بمظاهرات تنديدا لاغتياله، لافتة إلى أن هذه المظاهرات كانت في بغداد عاصمة العراق وبالتحديد في المنطقة الخضراء، التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك وقفات شبابية موجودة من كل الجنسيات وأطياف الشعب العراقي التي توجد بهذه المنطقة»، لافتة إلى أن القوات الأمنية تتواجد بشدة وبشكل مكثف على المنطقة الخضراء،  في حالة أن المتظاهرين عبروا نحو الجسر المعلق الذي يقع في وسط العاصمة.

وأوضحت، أنه تم غلق الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق الذي يقع في وسط العاصمة بعد هذه التظاهرات، تحسبا لأي إشكاليات أو دخول المتظاهرين إلى السفارة الأمريكية، مؤكدة أن هناك توجهات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالسفارات التي توجد بمنطقة الشرق الأوسط لحمايتها، وتحديدا بعد اغتيال حسن نصر الله، فضلا عن أن هناك حالة من التأهب للمصالح والمنشآت الأمريكية التي توجد بالعراق.







«القاهرة الإخبارية»

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الجسر المعلق ببغداد

بغداد




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