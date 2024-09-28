الرئيس السورى يوجه بإرسال قافلة مساعدات طبية إلى لبنان

وكالات

أعلنت الحكومة السورية الجمعة، إرسال قافلة مساعدات طبية استجابة للوضع الإنساني ووقوفا إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق واستجابة للوضع الإنساني جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أرسلت وزارة الصحة اليوم قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية".

وأضافت: "مدير الإمداد في وزارة الصحة محمد شما أوضح في تصريح للإعلاميين أن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طنا، وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومنها (أدوية عمليات – التهاب – تخدير – قلبية -هضمية – أطفال – سيرومات) ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية".

وأشارت "سانا" إلى أن "مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتورة جويس حداد أكدت أهمية الدعم الذي قدمته سوريا عبر إرسالها قافلة تتضمن عددا كبيرا من الأدوية الطبية ومعدات الطوارئ، متوجهة بالشكر إلى سوريا الدولة الشقيقة التي كانت مع الشعب اللبناني في كل الظروف".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

وأشار مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الايراني إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حي يُرزق".