الجيش الإيرانى: مصير المنطقة سيتم تحديده فى المستقبل القريب

إيمان حنا

قال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري ، اليوم السبت، إن مصير المنطقة وفلسطين "سيتم تحديده في المستقبل القريب". وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد باقري إن "طريق الشهيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة"، وتابع "بالارادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية ومؤازرة مجاهدي الأمة، سيتم تحديد مصير المنطقة وفلسطين العزيزة في المستقبل القريب".

ونعى "حزب الله" أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن دماء نصر الله "لن تذهب سدى.. وضربات المقاومة ستزداد ضراوة وقوة".

ودعا البرلمان الإيراني إلى "الرد بحزم على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت" واغتيال نصر الله.