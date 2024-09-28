اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية قائد "وحدة صواريخ" في حزب الله ونائبه

السبت، 28 سبتمبر 2024 02:41 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية قائد "وحدة صواريخ" في حزب الله ونائبه أثار القصف الإسرائيلي- أرشيفية
أنس حبيب

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أعلن الجيش الإسرائيلى أن عمليات قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت نجحت فى استهداف محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، في خطوة تمثل ضربة موجعة للتنظيم حسب وصف بيان لجيش الاحتلال.

وأشارت مصادر إلى أن العملية تأتي رداً على هجمات سابقة نفذها حزب الله ضد إسرائيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى "أفيخاى أدرعى" قد أعلن الجمعة عن نجاح الغارات الإسرائيلية الثلاثاء الماضى فى تصفية قائد أخر بوحدة الصواريخ للحزب يدعى القبيسى، وأسفرت أيضا عن مقتل نائبه عباس إبراهيم شرف الدين إلى جانب مسئول آخر في منظومة الصواريخ يدعى حسين هاني.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" بعد استهداف مبنى الحزب فى الضاحية الجنوبية فى بيروت، حيث تتضارب الأخبار حول اغتيال الأمين العام، فى حين نفت أخبار أخرى مقتله وأفادت نجاته من غارات جيش الاحتلال الإسرائيلى







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