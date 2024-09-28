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الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألفا فروا من لبنان إلى سوريا وسط الضربات الإسرائيلية

السبت، 28 سبتمبر 2024 05:30 م
الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألفا فروا من لبنان إلى سوريا وسط الضربات الإسرائيلية نازحين
محمد جمال

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قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من 50 ألفا فروا من لبنان إلى سوريا وسط الضربات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ودعت وزارة الصحة العامة في لبنان مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي، إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة، إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.


كما دعت الوزارة اللبنانية المستشفيات والمراكز الصحية إلى الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية حيث يتوقع أن تتفاقم المسؤوليات والمهمات مع تفاقم الأعداد.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 6 شهداء و91 مصابا.


وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح، بينهم 14 احتاجوا دخول المستشفى.







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