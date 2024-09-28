استمرار أعمال هدم وإزالة كورنيش مطروح لتوسعته وتطويره حضارياً وسياحياً.. صور

مطروح – حسن مشالي

تتواصل أعمال هدم وإزالة كورنيش مطروح، تمهيدا لتنفيذ مخطط تطويره وتوسعتة، بشكل حضاري وسياحي، ليتماشى مع التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، والمقومات السياحية والطبيعة والشواطئ الخلابة التي تتميز بها، وتنفذ أعمال التطوير الشامل طبقاً للمخططات التفصيلية، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ.

وتشمل المرحلة الأولى لأعمال تطوير وتوسعة كورنيش مرسى مطروح، بداية من الميناء القديم شرقاً وحتى نهاية الكورنيش غرباً، والتي بدأ الإعداد لها برفع أعمدة الإنارة ونخيل الزينة ونقله إعادة زراعته مرة أخرى، للبدء في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة كورنيش مرسي مطروح، ليصبح أحد المشروعات السياحية الهامة، على مستوى الجمهورية، بعد تطوير جميع المرافق العامة، وتوفير كافة الخدمات على أعلى مستوى.

وتتضمن مخططات تطوير الكورنيش، عمل مساحات خضراء، وأماكن مخصصة للانتظار والجلوس، وتوسعة طريق الكورنيش ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، وإنشاء مشروعات خدمية ترفيهية، تلائم طبيعة الكورنيش مع منع حجب رؤية البحر، وإنشاء ممشي سياحي حضاري، وكافيهات ومطاعم على طراز ومستوى عالي، وتطوير المساحات الشاطئية والرملية، لخدمة حركة السياحة، حيث أن المدينة تستقبل أكثر من 7 ملايين سائح ومصطاف، وهذه الأعداد تزداد سنوياً بشكل مطرد.



ازالة كورنيش مرسى مطروح للبدء في التطوير الشامل



ازالة كورنيش مطروح لتجديدة حضاريا



اعمال ازلة كورنيش مطروح لتطويره



بدء تطوير كورنيش مطروح حضارايا وسياحيا



بدء تنفيذ المرحلة الاولى لتطوير كورنيش مطروح



تكثيف اعمال تطوير كورنيش مطروح



كورنيش مطروح يدخل مرحلة التطوير