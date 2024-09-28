اسأل على الشقة قبل العروسة.. إجراءات يجب التأكد منها قبل شراء وحدة سكنية

كتب ـ عبد الله محمود

قبل أن تقدم على فكرة الزواج والارتباط بنصفك الأخر شريكة الحياة، يجب عليك قبل كل ذلك أن تأمن لها ولأبنائكما بعد ذلك جميع سبل الحياة الكريمة، بدءا من المسكن والمشرب والملبس، وأهم كل هذه الجوانب هو جانب المسكن، فدون توفير مسكن زوجية لن تتمكن من إتمام الزواج، فعندما تتقدم لأى فتاة يسأل أهلها فى بادئ الأمر سؤال مهم "عندك شقة"، وعلى هذا يجب أن تكون شديد الحرص أثناء شراءك لأى وحدة عقارية قبل أقبالك على الزواج، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل أو مخالفات أو عوائق قانونية تظهر لك فى المستقبل.

وعلى هذا يوضح اليوم السابع عدة خطوات يجب أن تتأكد منها قبل شراءك أى وحدة سكنية:

- التأكد أن الشقة ليست شقة ورثة ولا يوجد عليها أى نزاع قانونى.

- التأكد من أن الشقة ليست مسكن زوجية وأنه لا يوجد عليها أى قرارات تمكين.

- التأكد من صحة الأوراق الخاصة بالأرض وتسلسل الملكية.

- التأكد من صحة تراخيص البناء الخاصة بالعقار وتسجيلها بالشهر العقارى.

- التأكد من سلامة إجراءات أوراق كافة الخدمات "الكهرباء، المياه، الغاز".

وكانت أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا فى المدن المصرية بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.