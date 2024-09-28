ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 97 شهيدا وجريحا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 6 شهداء و91 مصابا.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 91 آخرين بجروح، بينهم 14 احتاجوا دخول المستشفى.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة غير نهائية، وأن عملية رفع الأنقاض مستمرة حتى الآن.