إسرائيل تواصل قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت

أنس حبيب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى عن استمرار عمليات القصف الجوى الإسرائيلى للضاحية الجنوبية تحت إرشاد المعلومات الاستخبارية لاستهداف المبانى التى يستخدمها حزب الله- حسب زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال- لتصنيع الأسلحة، والمبانى التى تستخدم لتخزين تلك الأسلحة.

ومن جانبه، نفى حزب الله أن تكون هناك ثمة مبانى فى الضاحية الجنوبية تستخدم كمخازن للأسلحة أو أخرى كوحدات لتصنيع السلاح.

وكانت قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلنت فى وقت سابق من الجمعة عن استهداف مبنى حزب الله لتواجد الأمين العام "حسن نصر الله" بداخله لإجراء اجتماع مع عدد من قياداته. ولا يزال الغموض يكتنف مصير الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" حيث تتضارب الأخبار حول مقتله فى الغارة أو نجاته منها بعد تعرضه لإصابات.

وتعتبر الضاحية الجنوبية فى بيروت واحدة من معاقل حزب الله رغم كثافة التواجد السكانى بها.