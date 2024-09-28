اليوم السابع
Ads
السبت، 28 سبتمبر 2024 08:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أبو عبيدة: "ننعى بكل معانى الصبر القائد حسن نصر الله"

السبت، 28 سبتمبر 2024 03:04 م
أبو عبيدة: "ننعى بكل معانى الصبر القائد حسن نصر الله" أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت كتائب القسام،  حسن نصر الله أمين عام  حزب الله الذي ارتقى شهيدا مع عدد من قيادات الحزب في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "ننعى بكلّ معاني الصَّبر والاحتساب القائد حسن نصر الله وإخوانه، ونستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بالتضحيات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمواقف المشرّفة الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وحقوقنا المشروعة، وإصراره على مواصلة جبهة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في طوفان الأقصى."


وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.


وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".







كتائب القسام

ابو عبيدة

حسن نصر الله

اغتيال حسن نصر الله

مقتل حسن نصر الله

حزب الله

استشهاد حسن نصر الله

لبنان

الحرب فى لبنان

إسرائيل

قوات الاحتلال

حقيقة اغتيال حسن نصر الله

الاحتلال

جنوب لبنان

من هو حسن نصر الله

اغتيال رئيس حزب الله

اليوم السابع بلس

فاطمة ياسين زوجة حسن نصر الله

أولاد حسن نصر الله

حسن نصر الله اليوم

منزل السيد حسن نصر الله

إسرائيل تغتال نصرالله

حرب غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة