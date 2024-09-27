اليوم السابع
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وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة: حسن نصر الله وهاشم صفى الدين أحياء

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 08:54 م
وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة: حسن نصر الله وهاشم صفى الدين أحياء حسن نصر الله
وكالات

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أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن حسن نصر الله والقيادى هاشم صفى الدين أحياء.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيدين وإصابة 76 آخرين فى حصيلة أولية إثر العدوان الإسرائيلى على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بعمليتها فى بيروت ولم نكن ضالعين فيها، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكى أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي عقب هجوم بيروت.

وأكد البنتاجون أن ليس لديه معلومات محددة يدلى بها الآن بخصوص هجوم بيروت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك في عملية قصف الضاحية ولم يكن لدينا أي علم مسبق بها.







حسن نصر الله

لبنان

حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

بيروت




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