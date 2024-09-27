اليوم السابع
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وسائل إعلام لبنانية: مقتل شخص وإصابة 50 آخرين كحصيلة أولية بهجوم الضاحية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 08:15 م
وسائل إعلام لبنانية: مقتل شخص وإصابة 50 آخرين كحصيلة أولية بهجوم الضاحية قصف
محمد جمال

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أكدت وسائل إعلام لبنانية مقتل شخص وإصابة 50 كحصيلة أولية بهجوم الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قطع زيارته لنيويورك وسيعود لإسرائيل.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات الاستخبارات أكدت أن نصر الله كان فى المقر المستهدف لكن مصيره ليس واضحا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق فيما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا فى الموقع المستهدف بالقصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت أم لا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات فى قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت هو اغتيال حسن نصر الله.







حسن نصر الله

لبنان

حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

بيروت




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