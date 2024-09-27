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وزير الخارجية والهجرة يلتقى نظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية في نيويورك

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 10:08 م
وزير الخارجية والهجرة يلتقى نظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية في نيويورك بدر عبد العاطى وتريزا كايكوامبا
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية "تريزا كايكوامبا"، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اتفق الوزيران على مواصلة جهود تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ودفع التبادل التجاري، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، وبناء الكوادر، من خلال خبرات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والبرامج المتخصصة في مختلف جوانب سلام، والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تم بحث إمكانية مساهمة مصر في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الحيوية للدولة الكونجولية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على ضوء الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى كبرى الشركات المصرية ذات الاختصاص، وكذلك مناقشة أهم القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة، حيث أكد السيد الوزير أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك بهدف دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.







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