وزير الاقتصاد اللبنانى يشكر مصر على جهود دعم بيروت

إيمان حنا

ثمن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام دعم مصر الدائم والرئيس عبد الفتاح السيسي للبنان الدائم و في المحافل الدولية والإقليمية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع سفير مصر في لبنان علاء موسى اليوم الجمعة، وفق وكالة أنباء لبنان .

وتحدث وزير الاقتصاد، عن آخر مستجدات الوضع العام في البلاد لا سيما ضرورة تأمين وصول مساعدات إنسانية وأماكن للنازحين التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات إسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية، طالبًا المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى وقوف الدولة والشعب المصرى إلى جانب الشعب اللبناني، وأن مصر لم تتوقف عن بذل جهودها لدعم التوصل إلى تهدئة في لبنان وتقديم المساعدات وأن الدعم الإنساني فوق كل اعتبار.