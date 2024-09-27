ورشة عمل لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج والحد من القيصريات بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن ختام فعاليات ورشة العمل، التى نظمتها وحدة الحد من القيصريات بالتعاون مع إدارة التدريب لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج.

وأوضح "مدكور" أن الورشة استمرت على مدار 3 أيام، وتأتى بالتزامن مع مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، وتتوافق مع أهدافها فى الارتقاء بصحة المرأة عبر تقليل الولادات القيصرية غير المبررة وصولًا إلى مولود سليم؛ لتقليل معدل إشغال الحضانات، وتوفير الأماكن لحين الحاجة الفعلية.

فيما كشف الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى عن أنه قد تم إعداد خطة متكاملة لإمداد المستشفيات، وأقسام الولادة بكل مايلزمها، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض لتحقيق المستهدف والحد من القيصريات.

وأكد الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى تضافر كل الجهود بكافة إدارات صحة الدقهلية؛ لدعم وحدة الحد من القيصريات، وتنفيذا للتوجهات الوزارية بدعم المرأة المصرية، وتكوين كادر طبى مدرب، بالإضافة إلى تدريب القابلات، وتدشين التجربة بالمستشفيات.

واشار الدكتور يحيى رميح، مدير وحدة الحد من القيصريات إلى أن تدريب الأطباء يعد جزءا أساسيا من نشاط الوحدة التى تحرص بشكل مستمر على تنظيم ورش العمل للتدريب على أعمال الولادة الطبيعية، وكل ما يؤدى إلى النهوض بمستوى صحة المرأة، والطفل، مشيرًا إلى أن صحة الدقهلية لديها فريق متكامل من الاستشاريين بالتعاون مع أساتذة الجامعة لتنظيم مثل هذه الدورات.