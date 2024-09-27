نقيب أطباء لبنان: أعداد المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 5 آلاف

إيمان حنا

أكد الدكتور يوسف بخاش نقيب الأطباء اللبنانى، تضامن وتكاتف كل العاملين بالقطاع الصحى فى مواجهة التحديات التى يمر بها لبنان.

وقال الدكتور بخاش - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - "إن أعداد المصابين جراء الاعتداء الإسرائيلى على لبنان تخطت الـ 5 آلاف مصاب"، مشيرا إلى أن كل المصابين دخلوا إلى المستشفيات منهم من تم إجراء العمليات الجراحية لهم ومنهم من تم علاجهم، مشيدا بكل العاملين بالقطاع الصحى والاستشفائى اللبنانى من أطباء وممرضين وعاملين الذين قاموا ولا يزالوا يقومون بدورهم على أكمل وجه.



وأضاف أن هناك أعدادا من المصابين خرجوا من المستشفيات لكن مسار العلاج لايزال مستمر بالنسبة لهم، ودورنا الآن هو كيفية متابعة هؤلاء الجرحى ومصابى الحرب، لذلك قررنا إطلاق مركزين متخصصين فى متابعة جرحى ومصابى الحرب.



وتابع أن تلك المراكز ستكون موجودة فى المستشفيات الحكومية (مستشفى رفيق الحريرى الحكومى فى بيروت، ومستشفى بعبدة الحكومي)، وستفتح تلك المراكز أبوابها من الاثنين وحتى الجمعة وسيكون بها أطباء وممرضين ومعالجين فيزيائيين ومعالجين نفسيين متخصصين فى كل المجالات التى تعنى بجروح الحرب وإعادة التأهيل، كما خصصت النقابة رقم ساخن للتواصل مع تلك المراكز وتنسيق المواعيد حتى نستطيع تقديم كافة خدماتنا الطبية إلى هؤلاء المصابين والجرحى.



وأعرب الدكتور يوسف بخاش نقيب الأطباء اللبنانى، عن أمله فى أن يتوقف عدد المصابين إلى هذا الحد وتنتهى تلك الأزمة ويعود السلام على لبنان.