مقتل إمام بلدة بليدا القيادى بحزب الله حسين جفال فى استهداف إسرائيلى

وكالات

قتل إمام بلدة بليدا القيادى بحزب الله حسين جفال فى استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمس مسئول الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور والملقب بـ أبو صالح فى غارة على الضاحية فى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة إف 35 نفذت الغارة على الضاحية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن ما وصفتها بعملية الاغتيال فى بيروت استهدفت قائد الوحدة الجوية للمسيّرات فى حزب الله.

ونقلت عن مصدر عسكرى أن سلاح الجو نفذ عملية اغتيال فى الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هدف تلك الغارة قائد كبير فى حزب الله.

وأضافت أن استهداف القيادى بحزب الله تم بطائرة إف-35، وأنه وقع قرب مكان اغتيال القيادى العسكرى فى حزب الله إبراهيم عقيل، بالضاحية الجنوبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بالمقرب من حزب الله أن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد وحدة المسيّرات فى حزب الله محمّد سرور الملقب بأبو صالح، من دون أن يتضح مصيره بعد".

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق أنه شنّ "ضربات دقيقة"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأنها.