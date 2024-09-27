مستشار رئيس الجمهورية ورئيس جامعة عين شمس يشهدان ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف .. صور

محمود راغب

شهد الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشئون الصحه والوقاية، الدكتورمحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات معسكر عين شمس تبدع باختلاف، بحضور صلاح الدين الجمسي المستشار الأكاديمي للاكاديميات العسكرية المصرية ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة ، الدكتور أيمن ابو عمر وكيل وزاره الأوقاف نائب عن اسامه الازهري وزير الأوقاف، و الدكتور عمرو الاتربي نائب رئيس جامعة بدر، الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار و الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

أشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى ان المعسكر المميز "عين شمس تبدع باختلاف"أثبت أن إبداع الإنسان لا حدود له، وأن الإعاقة لا تعيق الطموح والإصرار.

وقدم الشكر للطلاب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم الذين اثبتوا قدرتهم على تحقيق النجاح مؤكدا أنهم شركاء فاعلون في بناء مستقبل مشرق لجامعة عين شمس .



كما ثمن التعاون بين قطاع الإبتكار والتدريب وقطاع شؤون التعليم والطلاب وكذلك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي أثمر عن معسكر متميز واحتفالية قوية مؤثرة وحث سيادته الطلاب على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون صرحًا للعلوم والمعرفة، وملتقى لأصحاب المواهب والإبداعات.

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تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والشعر والاستعراضات كما أقيم على هامش الحفل معرضا لإبداعات الطلاب خلال معسكر عين شمس تبدع باختلاف.



احد فقرات الحفل



الفقرة الحوارية



جانب من العروض



ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف



ختام معسكر قادرون باختلاف



خلال الحفل



مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس جامعة عين شمس