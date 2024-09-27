محافظ قنا يكلف لجنة التنمية العمرانية والبيئية بمتابعة تطوير وتجميل مدينة قنا

قنا صابر سعيد

كلف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذى يليق بها أمام الزائرين.

ضمت اللجنة كلا من اللواء سامح البدراوى، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة قنا.

واصلت اللجنة تفقد أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، خاصة فى أماكن التجمعات السكنية، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس طبيعى للمواطنين.

وانتقلت اللجنة، إلى عمارات الإسكان خلف كلية هندسة الأزهر بمنطقة الشئون، لبحث سبل تعظيم الاستفادة منها، والوقوف على مشكلات المواطنين، وفقا للتقرير المقدم من مديرية الاسكان فى هذا الشأن بتعظيم الإستفادة من مجموعة العمارات السكنية.

جدير بالذكر أن محافظ قنا، كلف اللجنة فحص عدد من شكاوى المواطنين على أرض الواقع، للعمل على تذليلها وحلها بشكل فورى وفقًا للقانون والإجراءات المنظمة لذلك.